Сергей Собянин: Уже 55 зданий обновлено в рамках программы "Моя школа"

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал об обновлении всех инженерных систем в столичных школах. Отмечается, что в модернизации школ используют отечественные материалы.

"Меняются не только фасады и интерьеры, но и техническое наполнение. В частности, полностью обновляются все инженерные системы. Дети должны учиться в светлых и комфортных пространствах", - говорится в сообщении.

Так, работы предполагают ремонт и перекладку более 13 километров сетей водоснабжения, а также более пяти километров сетей водоотведения.

Ранее сообщалось, что в столичных "Школах будущего" учеников ждут модернизированные кабинеты, классы робототехники и зоны отдыха. Сотни школьных зданий ежегодно приводят к московскому стандарту.