"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за ледяного дождя

Повышенный, "желтый", уровень погодной опасности установлен в Москве и Подмосковье. Об этом информирует во вторник, 16 декабря, Гидрометцентр России.

Как уточняется на прогностической карте предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра, причиной предупреждения стала угроза формирования гололедно-изморозевых отложений. На участках дорог возможна гололедица, а на территории Московской области местами не исключен ледяной дождь.

Предупреждение останется в силе до 21:00 среды, 17 декабря.

Ранее метеоролог Александр Ильин пообещал, что в Центральном федеральном округе и, в частности, в столичном регионе к Новому году будет лежать снежок — "пусть не очень высокий снежный покров, но радующий глаз". Эксперт рассказал, что к праздничным выходным Москву "припорошит", хотя сугробов не будет.

Метеоролог Михаил Леус, в свою очередь, предупредил, что оттепель продлится в столичном регионе как минимум до середины третьей декады декабря. Ей будет сопутствовать гололед — риск этого явления особенно высок в утренние и дневные часы.