Катя Гордон схватилась за голову от выходки Полины Дибровой и Товстика: "Господи, когда это закончится?"

Роман Товстик и Полина Диброва впервые вышли вместе в свет. Влюбленные позировали перед фотографами, нежно прижимаясь друг к другу. А бывшая жена телеведущего заявила, что готова родить бизнесмену дочь.
Однако старания пары мало кто оценил. В Сети обсуждают несуразный наряд Полины, мол, слишком сильно хотела показать все и сразу, оголив и ноги, и грудь, а поклонники Дмитрия Диброва злорадствуют, что Товстик не смог эффектно появиться и запнулся прямо у фотозоны. Катя Гордон и вовсе разнесла парочку в пух и прах.
"Рома, не туда вы идете с пиаром, дикая дичь! Во-первых, Полина очень похожа в этом образе на Лену Товстик. Это в ее традициях было выходить с пышной грудью в ярких нарядах, фотографироваться. Все то же самое, Господи, когда это закончится? Вам нужен в команду кто-то, у кого есть вкус", — заявила адвокат на своей странице в соцсети.
Дала юрист совет и Полине. Гордон настоятельно рекомендует Дибровой изменить формат своего клуба, мол, то, чем она занимается сейчас, устарело и вызывает лишь смех.
"Эпоха клубов, которые собирают неумных теток, необразованных, которые не могут купить себе билет сами, заканчивается. В этих клубах состоять просто стыдно. Полине Дибровой, кстати, можно было бы организовать скорее клуб разведенок или клуб, в который будут приходить женщины, которые не будут бояться, что у них уведут мужиков. Вот это перспективно", — отметила Катя.