Катя Гордон схватилась за голову от выходки Полины Дибровой и Товстика: "Господи, когда это закончится?"

Роман Товстик и Полина Диброва впервые вышли вместе в свет. Влюбленные позировали перед фотографами, нежно прижимаясь друг к другу. А бывшая жена телеведущего заявила, что готова родить бизнесмену дочь.

Однако старания пары мало кто оценил. В Сети обсуждают несуразный наряд Полины, мол, слишком сильно хотела показать все и сразу, оголив и ноги, и грудь, а поклонники Дмитрия Диброва злорадствуют, что Товстик не смог эффектно появиться и запнулся прямо у фотозоны. Катя Гордон и вовсе разнесла парочку в пух и прах.

"Рома, не туда вы идете с пиаром, дикая дичь! Во-первых, Полина очень похожа в этом образе на Лену Товстик. Это в ее традициях было выходить с пышной грудью в ярких нарядах, фотографироваться. Все то же самое, Господи, когда это закончится? Вам нужен в команду кто-то, у кого есть вкус", — заявила адвокат на своей странице в соцсети.

Дала юрист совет и Полине. Гордон настоятельно рекомендует Дибровой изменить формат своего клуба, мол, то, чем она занимается сейчас, устарело и вызывает лишь смех.