Умер ученик, получивший ранение при нападении в подмосковной школе

В школе поселка Горки-2 Одинцовского городского округа совершено вооруженное нападение, ранения получили охранник учебного заведения и учащийся. Пострадавший ребенок скончался. Об этом рассказали во вторник, 16 декабря, в пресс-службе Следственного комитета России.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 (убийство), по части 3 статьи 30, по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса (подготовка к убийству двух и более лиц).

Как уточняет ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел, силовикам удалось задержать подозреваемого в нападении на школу. В оперативных службах рассказали, что это девятиклассник той же школы, приверженец деструктивного молодежного течения.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты регионального управления Следкома, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.