В Крыму национализировали еще 84 актива пособников киевского режима

Власти Крыма национализировали еще 84 актива пособников киевского режима, размещенные на полуострове. Об этом рассказал во вторник, 16 декабря, председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов.

В частности, национализировано имущество украинского политика и бизнесмена, советника вице-премьер-министра Украины — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Игоря Франчука.

Также в перечень национализируемого имущества попали активы украинского боксера Александра Усика, который устраивал сбор денег на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости.

В феврале Госсовет Крыма постановил национализировать в 2025 году свыше 700 объектов, принадлежавших украинским олигархам и другим пособникам киевского режима: крупные предприятия, коттеджи и отели. Вырученные от продажи новой собственности миллиарды рублей направляют на поддержку участников спецоперации и их семей. При этом работу национализированных объектов прерывать не планируют — деньги просто перестанут утекать за рубеж.

При этом национализировать активы иностранных компаний, которые свернули бизнес в России по политическим причинам, пока не планировалось. МИД России уточнял, что "речь идет именно о временном управлении, а не о национализации – вводимые меры не предполагают изменения права собственности". Ведомство подчеркивало, что Россия "принципиально и последовательно не политизирует коммерческие вопросы".