"Как ты спать можешь? Как тебе не стыдно вообще?" Водонаева устроила публичную трепку Ларисе Долиной

Лариса Долина через суд вернула себе квартиру, которую продала Полине Лурье. Деньги при этом певица покупательнице не перечислила, ведь отдала их мошенникам.

Россияне были шокированы произошедшим. Многие теперь опасаются покупать квартиры, ведь от подобной ситуации никто не застрахован. Народ призывает Долину немедленно выплатить Лурье всю сумму, с учетом того, что покупательница потратила на уплату налогов. Лариса Александровна же сообщила, что вернет деньги, когда сможет.

Возмутила эта ситуация и Алену Водонаеву. Звезда "Дома-2" призвала артистку отдать деньги Лурье. По словам Водонаевой, певице должно быть стыдно за свое поведение. "Она их почему присвоила?! Какая разница покупательнице, куда ты потратила деньги? Это не ее проблема", — недоумевает теледива в интервью Евгении Медведевой в ее шоу "Бес комментариев".

Алена рассказала, что не может спокойно спать, если берет у кого-то в долг, даже когда речь идет о небольшой сумме. Долина же, оставив человека без денег и без крыши над головой, спокойно дает концерты и снимается в кино.

"Я в шоке от такой наглости! Отдай деньги, которые ты взяла, был факт их получения. Как ты спать можешь? Как тебе не стыдно вообще? <…> Она должна отдать деньги, которые взяла", – устроила Водонаева публичную трепку Долиной.