Британские чиновники готовы шантажировать Соединенные Штаты угрозой сближения Европы с Китаем, если американская сторона продолжит настаивать на условиях сделки по Украине, невыгодных европейцам. Об этом во вторник, 16 декабря, рассказали в Службе внешней разведки России (СВР).

Как отметило ведомство, европейцы договорились, что Лондон, Париж и Берлин будут доводить до Вашингтона сигналы о готовности "начать дрейф" в сторону Пекина.

При этом Великобритания доводит до Евросоюза недостоверные сведения о том, что президент США Дональд Трамп якобы стремится к компромиссу с Россией "в погоне за финансовой выгодой".

Наряду с этим официальный Лондон призывает Еврокомиссию оправдать кражу российских активов, замороженных в рамках санкций, используя "лазейки" в Договоре о функционировании ЕС, а также ссылки на наступление "чрезвычайных обстоятельств", цитирует сообщение российской спецслужбы РИА Новости.

На этом фоне британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что "коалиция желающих" закончила работу по подготовке планов по развертыванию натовских войск на Украине в случае прекращения огня. По утверждению политика, у союзников по коалиции "есть военные планы в каждой из этих областей, которые предполагают в том числе развертывание сил на суше".

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин отмечал, что Великобритания стремится добиться приостановки боевых действий, поскольку в это время из Украины "будут лепить "стального дикобраза". Это означает приведение киевского режима "в такую позицию, при которой они ни на что не будут соглашаться, при этом их будут подпирать союзники по НАТО".