США пригрозили Украине за отказ принять "платиновое" предложение по мирному урегулированию

Американские власти потребовали от киевского режима принять их "платиновое" предложение по гарантиям безопасности в рамках урегулирования конфликта с Россией. Об этом рассказали источники, осведомленные о ходе обсуждения мирного плана Соединенных Штатов.

Как пишет The Daily Telegraph со ссылкой на американских чиновников, Вашингтон расценивает пресловутые гарантии безопасности как "платиновый стандарт". В администрации Дональда Трампа утверждают, что и Украина, и Европа довольны тем, насколько далеко зашел американский лидер в своих предложениях.

Если киевский режим отклонит это предложение, Украина рискует остаться вообще без гарантий безопасности, отмечает издание.

Ранее лидеры Евросоюза по итогам берлинских переговоров обнародовали предложение по гарантиям безопасности. В случае возобновления боевых действий Украине сулят поддержку, включая военные, разведывательные и экономические меры.

Незадолго до этого верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что если членство Украины в НАТО больше не обсуждается, нужно обдумать вопрос предоставления стране гарантий безопасности, причем "это должны быть реальные войска, реальные военные возможности".