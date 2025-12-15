США готовят для России "сильнейший пакет" предложений по Украине

США планируют представить России сильнейшее предложения по урегулированию украинского кризиса.

Сейчас перед Белым домом стоит задача выработать такой комплекс мер, который устроит президента России Владимира Путина, пишет издание Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Не исключено, что новые предложения США грозят Украине "болезненными уступками", при этом Россия, получив преимущество, потребует еще больше. Ключевым пунктом разногласий остаётся вопрос территорий.

Накануне завершились двухдневные переговоры США, Украины и ЕС, которые прошли в Берлине. По словам украинского президента, сторонам удалось достигнуть "значительного прогресса". Следующие переговоры пройдут в Майами 20-21 декабря.