Глава Кабардино-Балкарии доложил Путину о ситуации в республике

Владимир Путин принял сегодня в Кремле главу Кабардино-Балкарской Республики. Казбек Коков доложил президенту о ситуации в регионе.

Устойчивый рост демонстрируют экономические показатели - сельское хозяйство, производство и туризм. Увеличились реальные доходы населения. Продолжается активное строительство дорог и социальных учреждений. Реализуется комплексная программа доступной медицины. Значительно снизился уровень смертности. За последние пять лет регион вышел в число лидеров по увеличению рождаемости.

Коков: И хотел бы отдельно обозначить, что мы очень заточены на то, чтобы именно профилактировать болезни. Сегодня диспансеризацией, медицинскими осмотрами у нас охвачено свыше 340 тысяч взрослого населения, это почти 70 процентов. И вообще показатель удовлетворённости граждан оказанием медицинской помощи – 64,5 процента.

Путин: Неплохо. Я бы сказал, это в целом хорошая динамика, хороший результат. В целом давайте тогда продолжим по социально-экономическому развитию.

Коков: В целом объём валового регионального продукта – 328 миллиардов рублей, объём инвестиций в основной капитал сформировался в объёме 79,3 миллиарда, или с ростом 110 процентов. Положительная динамика и здесь сохраняется.