Верховный суд начинает рассматривать жалобу по делу о квартире Долиной

Верховный суд начинает рассматривать жалобу Полины Лурье по громкому делу о приобретении квартиры у Ларисы Долиной. Сделку заключили больше года назад, но после признали недействительной. Покупательница осталась без денег и без квартиры. И уже дошла до высшей инстанции.

К заседанию Верховного суда, которое начинается в эти минуты в Москве, приковано внимание, без преувеличения всей прессы - здесь толпы журналистов. С огромным интересом следят за ним также риелторы, и будущие покупатели, и продавцы вторичной недвижимости. Это дело - одно из самых громких за последнее время. Сегодня рассматривается жалоба Полины Лурье - она приобрела квартиру у певицы, но в результате осталась и без денег, и без квартиры.

Сделку заключили больше года назад, но вскоре признали недействительной. Летом прошлого года Лариса Долина выставила на продажу свою элитную квартиру в центре Москвы. Цена была очень привлекательной, по некоторым оценкам, чуть ли не вдвое ниже рыночной. Покупатель нашелся быстро. Но позже выяснилось, что сделку певица проводила под влиянием мошенников.

Деньги, полученные за квартиру, Долина передала злоумышленникам. Полина Лурье заехать в новое жилье так и не успела — вскоре певица обратилась в полицию и Хамовнический суд Москвы наложил арест на недвижимость. В марте этот же суд восстановил артистку в правах на квартиру. Он принял во внимание результаты проведенных экспертиз, которые признали, что Долина была в нестабильном эмоциональном состоянии.

Лурье обжаловала решение в Мосгорсуде, а затем и в кассационном. Однако обе инстанции остались на стороне Долиной и решение Хамовнического суда не отменили. После этого сложилась соответствующая судебная практика - по всей стране было принято множество аналогичных решений.

Нескольких преступников, которые забирали деньги у Долиной и переводили их дальше мошенникам, нашли и осудили. Они получили реальные сроки заключения и штрафы. Однако деньги Лурье никто не вернул. И тогда певицу буквально затравили в сети. А схему негласно прозвали "схемой Долиной". После чего артистка сообщила, что готова вернуть покупательнице всю сумму, но сделает это в течение трех лет.

Защиту Полины Лурье этот вариант не устроил, и она обратилась в Верховный суд. Адвокаты настаивают на так называемой двусторонней реституции, когда каждая сторона возвращает другой то, что было получено по сделке. По их мнению, если певица вновь приобрела право собственности на квартиру, то она должна вернуть Полине Лурье деньги, полученные от нее.

Между тем, накануне стало известно, что представители Ларисы Долиной также обратились в Верховный суд с возражением на жалобу Полины Лурье.