Сегодня в московском метро запустили первый поезд новой модели "Москва-2026". Прокатиться на нём уже можно на Замоскворецкой линии.

Ранее он успешно прошёл тестирование. И теперь состав готов к эксплуатации в обычном режиме. Здесь всё, к чему уже привыкли пассажиры - широкие проходы, возможность зарядить телефон, получать информацию на экранах.

Но есть и изменения. Стали ещё удобнее кресла. Немного изменилось остекление. Фары теперь в виде единой полосы. До конца года на зелёной ветке появится ещё четыре таких поезда. И дальше их будет становиться ещё больше.

"В течение двух лет мы от завода получим около 700 вагонов, которые завершат обновление Замоскворецкой линии, а также будут эксплуатироваться на новой Рублево-Архангельской линии. По планам к 30 году мы достигнем 90% обновлённого парка подвижного состава, самого современного и отечественного производства", - отметил первый заместитель начальника службы подвижного состава ГУП "Московский метрополитен" Антон Мокрушин.