В Институте Склифосовского провели трехтысячную трансплантацию почки

Спустя всего несколько дней после трансплантации почки Анна уже не чувствует боли и самостоятельно передвигается. Тревожные симптомы появились пять лет назад - сильно поднялось давление, опухли ноги и руки. Во время обследования оказалось, что на фоне гипертонической болезни у женщины отказывают почки. Организм был полностью истощен - в 52 года Анна весила всего 47 килограммов. Несколько лет она была буквально прикована к аппарату гемодиализа, и наконец решилась на трансплантацию в Институте Склифосовского.

"Операция прошла хорошо, после операции меня перевели в палату, даже в реанимацию не попала, себя очень хорошо чувствовала. Мне намного легче стало: до операции у меня обе ноги тянули, а после операции намного легче стало и себя очень хорошо чувствую", - рассказала Анна.

Анна уже готовится к выписке и новой полноценной жизни. Если раньше из-за болезни она не могла работать, то теперь планирует устроиться в таможенную службу - по профессии. Эта операция стала подарком к Новому году и для пациентки, и для врачей - юбилейная трехтысячная трансплантация почки в Институте Склифосовского.

"Первую трансплантацию почки я сделал в 2008 году, пришлось делать нашему врачу, который по сей день продолжает прекрасно работать", - рассказал Могели Хубутия, главный трансплантолог ДЗМ, президент НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, академик РАН.

Сегодня в Москве Институт Склифосовского – лидер по количеству пересадок различных органов. В год - до 270 операций. Здесь специалисты выполняют трансплантацию почки, поджелудочной железы, печени, сердца, легких. Несколько лет назад первыми пересадили тонкую кишку - такие операции пока не проводятся больше нигде в России. А при необходимости пациенту могут одновременно трансплантировать сразу два органа.

"Но дело не только в количестве, но в качестве - мы идем параллельно нога в ногу с развитыми государствами мира - США, Испанией, Германией - по выживаемости больных. Вот это очень важно - качество жизни", - отметил Могели Хубутия.

Трансплантологи Склифа работают круглосуточно, без выходных - операции пациентам из листа ожидания проводят сразу, как только появляется подходящий донорский орган. За 18 лет внедрили немало инноваций. Методика пересадки почки давно отработана: здесь главное - мастерство хирурга.

"Тут опыт нужен в том, чтобы правильно орган расположить в организме, правильно сосуды расположить нужно. Когда работа выполняется хорошо, получаешь от этого удовольствие. Нам очень приятно, будем ждать четырехтысячную", - отметил Аслан Балкаров, заведующий научным отделением трансплантации почки и поджелудочной железы НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Для пациентов после трансплантации главное - по графику принимать лекарства, соблюдать диету и питьевой режим - в остальном ограничений нет. Можно заниматься спортом и вести полноценную активную жизнь.