В московском МВД подвели первые итоги работы приложения "Амина"

В столичном МВД подвели первые итоги работы мобильного приложения "Амина". Его с 1 сентября в обязательном порядке должны устанавливать граждане, приезжающие из других стран для работы в Москве.

Сделать это можно в миграционном центре, там, где приезжий проходит все необходимые процедуры, в том числе получает электронную карту иностранного гражданина.

Приложение "Амина" позволяет не посещать территориальные отделы полиции для регистрации, а приехав на место указать и каждые три дня подтверждать, где он находится. В частности, улица, дом и квартира. А вот те, кто проигнорируют эти правила, столкнуться с трудностями.