В Третьяковке открылась масштабная выставка Эрнста Неизвестного

Его работы - обнаженные нервы человеческого существования. Он лепил не тела, а эмоции и идеи, отлитые в бронзе или высеченные в мраморе. В Третьяковской галерее открылась масштабная выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Эрнста Неизвестного — скульптора-титана, чья жизнь состояла из парадоксов. А фамилия звучит как вызов, который он принял и приобрел мировую славу.

"Для нас было важно в год его столетия показать его масштабно, показать его ранние и поздние работы. У нас 150 произведений здесь на выставке. Это и скульптура, и живопись, и графика. Мы привлекли множество музеев. Это и Курская картинная галерея, это Свердловский музей, где есть и музей Эрнста Неизвестного. Кроме того, частные собрания, поскольку многие поздние произведения Неизвестного оказались в частных собраниях, те, что он создавал в США", - рассказала Дарья Парфененко, заместитель генерального директора Третьяковской галереи по выставочной деятельности.

Художник мыслил себя гением с юности и поэтому в 16 лет изменил имя с немного легковесного Эрика на более, по его мнению, значительное Эрнст.

"Поскольку он всегда себя мыслил таким очень выдающимся, серьезным художником и даже без стеснения мог в какой-то дружеской компании заявлять, что я гений, вот откровенно. И он, кстати, так и делал. И многие с этим соглашались", - отметила Елена Грибоносова-Гребнева, куратор выставки "Эпоха Неизвестного. К 100-летию художника" в Третьяковской галерее на Крымском Валу.

Даже его ранние скульптуры не были привычными в советском понимании. Он уже экспериментировал и вырабатывал уникальный почерк. Это была форма, словно напряженная изнутри, разорванная, стремящаяся вырваться за свои пределы. Он прошел войну, получил тяжелейшие ранения и высшую солдатскую награду — орден Красной Звезды. Родственники получили несколько похоронок, но художник обманул смерть. А позже вступил в легендарную схватку с самим Никитой Хрущевым на выставке в Манеже в 1962-м году, когда первый секретарь ЦК КПСС назвал творчество авангардистов "мазней" и "дегенеративным" искусством.

И на Крымском Валу воссоздана та выставка - можно рассмотреть "мазню" и "дегенеративную" скульптуру - Хрущев имел в виду "Ядерный взрыв". Эрнст Неизвестный ожидал ареста. И тогда начал работать над одним из ключевых своих образов.

Самая узнаваемая работа Эрнста Неизвестного тиражируется в миниатюре, и о ней точно мечтает каждый телевизионщик. Это знаменитый "Орфей" - главный приз премии "ТЭФИ". Древнегреческий музыкант разрывает грудь и играет на струнах своей души. У мастера было несколько вариантов скульптуры и самый большой - до двух метров.

Мастер попал в творческую изоляцию, а потом эмигрировал. И получил возможность выразить образы, которые вынашивал на родине.

"После отъезда за границу Эрнст Неизвестный обзавелся в Нью-Йорке просторной мастерской в Сохо и получил возможность работать с большой скульптурной формой, отливать из бронзы, опять же, такие масштабные вещи. Но одновременно он никогда не переставал делать и малую пластику, поскольку всегда подчеркивал, что воображение человека поражает либо карлик, либо великан", - рассказала Елена Грибоносова-Гребнева.

Выставка позволяет заглянуть во внутреннюю вселенную Эрнста Неизвестного. В которой переплелись мифология, библейские мотивы, наука, искусство. Ярость, боль и триумф.