На Кузнецком мосту появились дизайнерские ёлки

"Чародеи", "Двенадцать месяцев" и "Морозко". На Кузнецком мосту выросли дизайнерские ёлки, каждая расскажет свою сказку. В этом году авторы традиционной новогодней галереи черпали вдохновение в любимых фильмах детства.

Дизайнеры - известные и начинающие - а также звёзды шоу-бизнеса и блогеры вспоминали аромат мандаринов и хвои, теплоту зимних вечеров, когда вся семья собиралась, чтобы посмотреть трогательные и искренние киноленты и мультфильмы - и переносили те самые впечатления в оформление праздничных елей.

Тысячи сверкающих игрушек и километры мерцающих гирлянд превратили с виду обычные деревья в произведения искусства.