Уровень погодной опасности в Москве поднят до предпоследнего

В Москве установлен предпоследний, "оранжевый", уровень погодной опасности. Об этом рассказали во вторник, 16 декабря, в Гидрометцентре России.

Как уточняет прогностическая карта предупреждений на официальном сайте ведомства, до 16 часов 16 декабря местами ожидается ледяной дождь, гололед, гололедица на дорогах. При этом в Московской области пока сохраняется "желтый" уровень погодной опасности по тем же причинам.

Метеоролог Михаил Леус рассказал в своем Telegram-канале, что уже в 10:30 вторника гололедные явления зафиксировали метеостанции Шереметьево — там началась слабая замерзающая морось и слабый снег. Кроме того, во Внуково регистрируют слабую замерзающую морось.

О гололедице информирует в своем Telegram-канале и столичный главк Министерства по чрезвычайным ситуациям России. В связи с этим ведомство призывает автомобилистов проявить повышенную внимательность на дорогах и парковать машины в безопасных местах. Пешеходов просят обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.