Больной раком Алдонин записал обращение из больничной палаты: "Я обязательно со всем справлюсь"

Бывший муж певицы Юлии Началовой, футболист Евгений Алдонин, серьезно болен. Больше года 45-летний спортсмен борется с раком поджелудочной железы.
Сейчас Алдонин находится в немецкой клинике. Он перенес операцию и несколько курсов химиотерапии. Друзья и коллеги Евгения начали сбор средств на дорогостоящее лечение. Сам футболист долгое время скрывал болезнь даже от самых близких и не хотел привлекать внимание общественности.
Накануне Евгений вышел на связь и поблагодарил всех за поддержку. Спортсмен рассказал, что все еще находится в клинике, но врачи разрешают ему выходить из палаты.
"Нахожусь в Германии на лечении. Слава богу, что врачи позволяют гулять и даже заниматься спортом", — поделился бывший муж Началовой.
Алдонин поблагодарил всех за поддержку. Футболист отметил, что это придает ему силы бороться дальше.
"Я безумно благодарен каждому из вас за поддержку. Спасибо вам огромное. Это имеет огромное значение для моих близких и для меня. Всех обнимаю, всех уважаю. Надеюсь, что с такой вашей поддержкой я обязательно со всем справлюсь. Самое главное: берегите своих родных и близких", — цитирует спортсмена МатчТВ.