Больной раком Алдонин записал обращение из больничной палаты: "Я обязательно со всем справлюсь"

Бывший муж певицы Юлии Началовой, футболист Евгений Алдонин, серьезно болен. Больше года 45-летний спортсмен борется с раком поджелудочной железы.

Сейчас Алдонин находится в немецкой клинике. Он перенес операцию и несколько курсов химиотерапии. Друзья и коллеги Евгения начали сбор средств на дорогостоящее лечение. Сам футболист долгое время скрывал болезнь даже от самых близких и не хотел привлекать внимание общественности.

Накануне Евгений вышел на связь и поблагодарил всех за поддержку. Спортсмен рассказал, что все еще находится в клинике, но врачи разрешают ему выходить из палаты.

"Нахожусь в Германии на лечении. Слава богу, что врачи позволяют гулять и даже заниматься спортом", — поделился бывший муж Началовой.

Алдонин поблагодарил всех за поддержку. Футболист отметил, что это придает ему силы бороться дальше.