Песков опроверг предположения о новом разговоре Путина и Трампа

Последний разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 16 октября. Об этом напомнил во вторник, 16 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Предположения о новом разговоре президентов России и США спровоцировал сам американский лидер. Отвечая на вопрос журналистов о контактах с российским президентом, Трамп заявил, что "такое было", но не стал уточнять, когда именно общался с Владимиром Путиным.

Однако пресс-секретарь российского лидера отрицательно ответил на вопрос о том, действительно ли Путин и Трамп снова говорили по телефону после октябрьского созвона, сообщает РИА Новости.

19 ноября посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев подчеркивал, что диалог между российской и американской стороной забуксовал, но это не означает его полное прекращение. Дипломат подчеркивал, что "контакты на различных уровнях продолжаются, требуя терпения и настойчивости".

Вскоре после этого общение активизировалось — Россию посетили спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Они обсудили с российскими властями мирный план Вашингтона по Украине.