Воробьев назвал нападение на одинцовскую школу "запредельной жестокостью"

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал происшествие в школе в Горках-2 "ужасной, запредельной жестокостью".

"Сегодняшнее преступление в Одинцово — ужасная, запредельная жестокость. Каждый родитель сегодня, читая эти новости, чувствует страх за своего ребенка", - написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что произошедшее – трагедия для родителей убитого 11-летнего мальчика и для всего Подмосковья в целом.

"Нужно проанализировать все, что к ней привело, и сделать все, чтобы такое больше не повторилось", - заключил губернатор.

После нападения подростка на школу в Одинцово организован оперштаб, его работу координирует зампрокурора Подмосковья Олег Черсков. Вход в учебное заведение оцеплен, движение по ближайшим улицам перекрыто.

Утром 16 декабря 15-летний подросток зашел в Успенскую СОШ в поселке Горки-2 и напал с ножом на охранника и нескольких учеников. 11-летний мальчик скончался, ранен охранник и еще трое школьников. Нападавший задержан, его везут в следственные органы. СМИ пишут, что он был сторонником радикальной организации, пропагандирующей насилие, терроризм и уничтожение человечества.

Остальных пострадавших доставили в Детский научно-клинический центр имени Рошаля, заявила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Об их состоянии пока информации нет.