Кремль раскрыл детали подготовки к "Итогам года" с Владимиром Путиным

Подготовка передачи "Итоги года" с президентом России Владимиром Путиным продолжается. Об этом рассказал во вторник, 16 декабря, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как уточнил официальный представитель Кремля, идет "активная фаза подготовки к "Итогам года" — к совмещенному формату ежегодной пресс-конференции президента и его прямой линии".

Вся информация из обращений россиян, поступающих к передаче, постоянно докладывается Владимиру Путину. Сам президент, по выражению Пескова, "естественно, анализирует справочную информацию из ведомств для подготовки к мероприятию, статистику и так далее", сообщает ТАСС.

По состоянию на 15 декабря количество вопросов, поступивших к передаче "Итоги года" с Владимиром Путиным, запланированной на 19 декабря, превысило 1,3 миллиона. Лидируют темы, посвященные социальной политике, жилищным вопросам и инфраструктуре.

Песков подчеркивал, что интерес к предстоящей большой пресс-конференции президента России Владимира Путина велик, но Кремль не гонится за рекордами. При этом наиболее остро поставленные вопросы, поступающие от граждан к прямой линии, сразу передают непосредственно в ведомства, в компетенции которых находятся соответствующие темы.