Состояние Льва Лещенко резко ухудшилось: еле разговаривает

Лев Лещенко признался, что испытывает проблемы со здоровьем. 83-летний народный артист РСФСР серьезно простудился.

Из-за болезни у Льва Валериановича возникли трудности со звукоизвлечением. Певец сам рассказал, что его состояние ухудшилось.

"Вы знаете, я сам еле говорю, я простуженный", – посетовал Лещенко в разговоре с "Абзацем".

Ранее появились слухи, что певец планирует завершить карьеру и полностью отказаться от частных мероприятий. Но артист опроверг эту информацию, заявив, что пока не собирается покидать сцену.

Однако врач-кардиолог Юрий Конев призвал артиста поберечь себя и не выходить на сцену, когда здоровье уже подводит. По словам медика, после 70 лет очень тяжело работать, но многие артисты просто не могут жить без сцены. В пример он привел Льва Валериановича.

"Разве он способен выходить на сцену? Нет, конечно! Но он выходит. Голосовые способности уже давно не те, сил нет. Он передвигается безумно плохо", — объявил специалист.