Честное фото 57-летней Екатерины Стриженной без фильтров и макияжа слили в Сеть: совсем другая

Екатерина Стриженова – признанная икона стиля и красоты на отечественном телевидении. Казалось, годы над ней не властны. Но новый снимок звезды заставил в этом серьезно усомниться.

Россияне обожают Екатерину. И тому есть причина: знаменитость ни разу не была замешана в каких-либо скандалах, уже долгие годы она занимается исключительно семьей и карьерой. Не перебарщивает актриса и с косметическими процедурами. Стриженова стареет естественно и не стесняется своих морщинок.

Так, на днях ведущая поделилась редким фото, на котором она запечатлена в натуральном виде — без фильтров и макияжа. Селфи 57-летняя артистка сделала во время прогулки по морозной Москве. На снимке она предстала в шубке, с наброшенным на голову капюшоном. Поклонники Екатерины фото оценили, многие отметили, что в таком виде телезвезда выглядит даже лучше, чем в эфире.

"Стриженному не узнать без макияжа. Но так даже лучше!"; "Какая красивая, натуральная!"; "Ах, какая женщина!"; "Совсем на себя не похожа", — обсуждают пользователи Сети.

Отметим, что пару месяцев назад Стриженова рассуждала о пластической операции. Актриса говорила, что планирует в будущем найти хорошего пластического хирурга. Однако пока из-за плотного графика у Екатерины просто нет времени на операцию.