Напавший на школу в Подмосковье признал свою вину

Подросток, совершивший вооруженное нападение на школу в поселке Горки-2 (подмосковный Одинцовский городской округ), признал свою вину в совершении преступления. Об этом рассказали во вторник, 16 декабря, в региональном главке Следственного комитета России.

Как рассказала официальный представитель ведомства Ольга Врадий, продолжается допрос задержанного. В то же время взрывотехники продолжают осматривать школу на предмет наличия самодельного взрывного устройства, которое мог оставить там нападавший, сообщает ТАСС.

Пострадавших во время трагедии в подмосковной школе детей доставили для лечения в научно-клинический центр им. Рошаля, рассказала детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Она также выразила соболезнования семье ученика, который умер от полученных ранений.

Тем временем Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека призвал в своем Telegram-канале интернет-паблики и электронные средства массовой информации удалить жестокие фотографии и видеоматериалы с места трагедии, где погиб ребенок. В СПЧ также потребовали ввести ответственность за публикацию такого контента как для СМИ, так и для непрофессиональных блогеров.

После случившегося в подмосковной школе вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал пересмотреть функционал классных руководителей в школах, чтобы предотвращать такие трагедии. Парламентарий заявил, что классный руководитель должен быть освобожден от позиции учителя-предметника, а заниматься только воспитанием и наставничеством, причем образование психолога должно быть обязательным. Только тогда, по мнению Чернышова, получится своевременно "выявлять эти проблемы и звоночки".