Россию не устроит временное перемирие с Украиной — необходим устойчивый и надежный мир. Об этом заявил во вторник, 16 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, "мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны".

В настоящее время речь идет о том, "выходим ли мы на, как говорит президент (Соединенных Штатов Дональд) Трамп, сделку или не выходим", причем позиция Москвы давно известна: это стремление "остановить эту войну, достичь наших целей, обеспечить наши интересы и гарантировать мир в Европе на будущее", заявил Песков.

Пресс-секретарь президента России отметил, что "если у украинцев присутствует и начинает доминировать желание подменить выход на сделку сиюминутными нежизнеспособными решениями, то мы вряд ли готовы в этом участвовать" (цитаты по "Интерфаксу").

Ранее в Кремле подчеркивали, что пока нет и речи о возможности новогоднего перемирия. Прежде Россия объявляла рождественское прекращение огня, чтобы дать верующим возможность встретить праздник Рождества Христова. Однако украинские националисты срывали перемирие.

Тем временем Европа пытается саботировать процесс мирного урегулирования конфликта на Украине. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что быстрое заключение мира будто бы невыгодно самой Украине, поскольку "нужно перейти от ситуации, когда Россия делает вид, что ведет переговоры, к ситуации, когда ей необходимо вести переговоры".