У Ларисы Долиной на фоне скандала с квартирой начались крупные проблемы: а ведь ее предупреждали

Лариса Долина оказалась в центре скандала после того, как суд вернул ей квартиру, которую артистка продала под воздействием мошенников. При этом покупательница роскошной недвижимости Полина Лурье осталась и без квартиры, и без денег.

Народ счел несправедливым такое решение. Долину призвали вернуть деньги покупательнице. Но артистка молчала. Лишь когда в Сети начались разговоры об отмене певицы, она согласилась объяснить произошедшее. Звезда в интервью Дмитрию Борисову сообщила, что отдаст деньги Лурье, как только они у нее будут.

Полина с такой сделкой не согласна. Покупательница не верит, что певица выплатит ей всю сумму в ближайшее время, да еще и компенсирует все затраты. Лурье ждет решения Верховного суда, заседание по вопросу квартиры Долиной начнется в 15:00 16 декабря.

А между тем у певицы началась серьезные проблемы. Как пишет Baza, отменились четыре новогодних концерта в Дубае и слетели семь броней на корпоративы. Причина — сомнительное поведение артистки после разгоревшегося скандала.

Адвокат Катя Гордон предупреждала, что если Лариса Александровна не изменит свое поведение, она может столкнуться с неприятностями. По мнению юриста, интервью нужно было Долиной, чтобы исправить имидж. Если бы артистка искренне желала поступить справедливо, она бы пошла не к Дмитрию Борисову, а к Полине Лурье и лично бы предложила вернуть деньги.