Нынешние переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине являются наиболее интенсивными и сфокусированными с начала российской спецоперации. Такое мнение высказал во вторник, 16 декабря, предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

Днем ранее он отмечал, что продолжается работа над вопросом гарантий безопасности для Украины, причем "у нас есть прогресс в этом направлении". В своих соцсетях Зеленский заявил, что "детали, разработанные военными, выглядят очень неплохо, хотя это всего лишь первый проект".

В то же время заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил убежденность в том, что разрешение украинского кризиса находится буквально "на пороге". При этом дипломат напомнил, что "российская специальная военная операция была неизбежна из-за того, что события развивались в очень неправильном направлении", сообщает РИА Новости.

Источники рассказали, что американские власти потребовали от киевского режима принять их "платиновое" предложение по гарантиям безопасности в рамках урегулирования конфликта с Россией. В противном случае Украина рискует остаться вообще без каких-либо гарантий.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Москва готова к мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика спецоперации, ведущая к достижению целей военными средствами, пока Украина и ее союзники пребывают в иллюзиях и мечтают нанести стратегическое поражение России.