Матвиенко: Условия семейной ипотеки не способствуют повышению рождаемости

Действующие условия выдачи семейной ипотеки не способствуют повышению рождаемости в России. Такое мнение высказала во вторник, 16 декабря, председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как напомнила политик, указанная программа изначально получила название семейной, поскольку была призвана повысить рождаемость и улучшить условия жизни для семей с детьми.

Однако "надо признать, что действующие правила выдачи семейной ипотеки все-таки не способствуют достижению этих целей в полной мере", цитирует Валентину Матвиенко ТАСС.

Также политик напомнила, что на заседании президентского Совета по демографии была озвучена инициатива по введению дифференцированной ставки льготной ипотеки в зависимости от количества детей в семье, чтобы стимулировать создание именно многодетных семей в стране.

Ранее замглавы кабмина Татьяна Голикова, говоря о материнском капитале, заявила, что имеется очень серьезная проблема и большой вызов: приобретение семьями жилья в ипотеку, в том числе с применением материнского капитала, зачастую удерживает их от решения родить еще детей, пока не будет полностью выплачен кредит. В итоге мера, призванная стимулировать рождаемость, косвенно мешает этому.

Глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что нужно выбрать практики по улучшению демографической ситуации, которые дают лучший результат, и проработать возможность их тиражирования на общенациональном уровне. В 2026 году предстоит подготовить комплексные меры для перелома негативной демографической тенденции в России.