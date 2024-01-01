Камилла Паркер-Боулз в ярости из-за решения Карла III: боится потерять корону

Король Карл III в феврале 2024 года шокировал мир, объявив, что борется с раком. Монарх столкнулся с болезнью на ранней стадии, медики уверяют, что у него высокие шансы побороть рак.

Решение короля раскрыть свой диагноз сопровождалось скандалом во дворце. Камилла Паркер-Боулз была категорически против обнародования этой информации. Королева считала, что народ может потребовать, чтобы Карл III отрекся от престола в пользу молодого и здорового принца Уильяма.

Камилла также опасалась, что этот шаг приведет к общественному контролю. Мол, журналисты будут пытаться проникнуть в медицинские данные короля, или вообще дворец начнут атаковать обеспокоенные подданные.

Но вслед за Карлом III о своей болезни сообщила Кейт Миддлтон. Эта новость шокировала британцев еще больше, и внимание общественности переключилось на Кэтрин. В итоге король спокойно продолжил лечение, а принцу и принцессе Уэльским пришлось столкнуться с излишним вниманием. Даже медицинские документы Кейт были опубликованы на одном из "желтых" порталов.

Камилла же порадовалась, что удалось отвести внимание от Карла III. "Королева утешилась тем, насколько ее муж был вооодумлен общественным ответом на его откровенность по поводу его болезни", — пишет Daily Express.