В Госдуме назвали срок полной блокировки YouTube в России

Работа видеохостинга YouTube в России может быть полностью прекращена в течение срока от полугода до года. Об этом рассказал во вторник, 16 декабря, заместитель главы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По словам парламентария, YouTube в России будет полностью ограничен в течение 6–12 месяцев, поскольку он по-прежнему продолжает игнорировать действующее российское законодательство. Определенные ограничения со стороны РКН также поступательно будут проводиться и впредь до "полного выдавливания" YouTube, предупредил Свинцов.

Депутат призвал пользователей YouTube максимально быстро переходить на аналоги, не осуществляющие действий против России и ее граждан, сообщает "Абзац".

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил, что YouTube может возобновить полноценную работу в Россию при выполнении четких требований. Для разблокировки американский видеохостинг должен для начала разобраться со своим "заброшенным оборудованием", а потом оплатить накопленные штрафы на миллиарды рублей.

Меры принимаются и в отношении мессенджеров, администрация которых не желает соблюдать законодательство России. При этом в Госдуме в июле предупреждали, что в случае ухода зарубежных сервисов из нашей страны претендентом на освободившуюся долю рынка станет российский мессенджер, от которого ожидают "реализации уникальных функций".