Киркоров обвинил СБУ в попытке пиара на его "громком имени"

Служба безопасности Украины решила "пошуметь" с использованием громкого имени Филиппа Киркорова. В попытке использовать для пиара его имя обвинил СБУ сам народный артист России, комментируя новость об объявлении в розыск на Украине.

Ранее стало известно, что украинская спецслужба внесла данные Киркорова в базу розыска. Певцу заочно было предъявлено обвинение в нарушении порядка въезда и выезда на новые российские территории. Его заподозрили в намерении "нанести вред национальным интересам Украины", передает РИА Новости.

Комментируя эту информацию, артист отметил, что все знают, где его искать, он в своей стране, в России. А в СБУ, за неимением других информационных поводов, решили пошуметь с использованием громкого имени.