Суд отказался закрыть процесс по Долиной: защита хотела скрыть результаты экспертиз певицы

Верховный суд России отклонил просьбу защиты певицы Ларисы Долиной, настаивавшей на закрытом рассмотрении жалобы на решение судов нижестоящих инстанций о сделке по продаже квартиры артистки.

Как сообщает во вторник, 16 декабря, ТАСС, сторона Долиной пыталась добиться закрытого рассмотрения, ссылаясь на наличие в материалах дела данных о медицинских экспертизах певицы. Однако ВС России не увидел угрозы разглашения медицинской тайны и запрос адвокатов Долиной отклонил.

Верховный суд, принимая во внимание большой общественный резонанс дела, также отклонил ходатайство представителя Долиной об удалении журналистов из зала.

Сама певица на заседание не явилась. Полина Лурье, купившая квартиру у Долиной, присутствует на заседании суда лично.

Ранее сообщалось, что Международная ассоциация юристов и консультантов (МАЮК) направила в Верховный суд России правовое заключение по делу о квартире Ларисы Долиной и заявила о грубой ошибке нижестоящих инстанций, не взыскавших денежные средства с продавца при возвращении ему квартиры. В итоге в распоряжении артистки остались и деньги, и недвижимость, а покупательница лишилась средств, но не получила жилье.