На заседание суда по делу Долиной явился Человек-паук: бег по улице, размахивал руками

В Верховном суде сегодня рассматривают "квартирное дело" Ларисы Долиной. Сама певица на заседание не явилась, ее интересы представляет адвокат. Защита исполнительницы просила закрыть от прессы процесс, однако суд отказал в просьбе.

У здания суда собрались поклонники Долиной. Среди них заметили и Человека-паука. Как сообщают корреспонденты "ТВ Центра", незадолго до начала заседания к Верховному суду подъехал черный автомобиль, из которого вышел молодой человек в костюме супергероя.

Человек-паук установил напротив входа плакат с шаржем на Ларису Долину и надписью "Лох-лото", снял маску и начал бегать вокруг здания.

Ранее Лариса Долина в интервью Дмитрию Борисову рассказала, как ее обманывали мошенники. Один из них прислал скрин своего паспорта с фотографией актера Тома Холланда, известного по роли Человека-паука.