Туск объяснил призывы США не ставить ситуацию с активами России "на острие ножа"

Соединенные Штаты призывают Европу не изымать российские активы для помощи Украине. Это подтвердил во вторник, 16 декабря, глава правительства Польши Дональд Туск.

По словам польского политика, "американцы говорят: оставьте эти российские активы, потому что сложно садиться с Путиным и говорить о компромиссах, одновременно забирая его деньги".

Туск отметил, что "американский аргумент, что здесь нужно быть очень осторожными и не ставить ситуацию на острие ножа", может объясняться стремлением Соединенных Штатов использовать пресловутые активы в собственных интересах.

Также Дональд Туск, комментируя ситуацию с блокировкой российских средств, отмечал, что "до момента потенциального использования этих активов для восстановления Украины или оказания ей военной поддержки пройдут световые годы", сообщает ТАСС.

Между тем уже семь европейских стран выступают против экспроприации активов России: Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия. Любая попытка продавить спорное решение вызовет серьезный раскол в Евросоюзе, полагают эксперты.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупреждал, что нелегальные действия ЕС с российскими активами станут объявлением войны. Он напомнил, что изъятие сотен миллиардов евро, принадлежащих другой стране, еще никогда в истории не оставалось без ответа.