"Деструктивные пункты" были удалены из мирного плана по урегулированию украинского конфликта, заявил Владимир Зеленский. По словам главы киевского режима, эти моменты точно не помогут Украине.

Важно, что эти пункты отсутствуют в новых редакциях документов, приводит слова Зеленского турецкое агентство Anadolu. Украинский лидер добавил, что относящиеся к военной сфере детали документа "выглядят очень хорошо", хотя они еще и не представлены в итоговом варианте.

У Киева и Москвы, безусловно, разные позиции по поводу территорий, заявил Зеленский. Он ожидает, что американская сторона будет предлагать разные шаги, чтобы найти хоть какой-то консенсус.