Зеленский заявил об удалении "деструктивных" пунктов мирного плана

"Деструктивные пункты" были удалены из мирного плана по урегулированию украинского конфликта, заявил Владимир Зеленский. По словам главы киевского режима, эти моменты точно не помогут Украине.

Важно, что эти пункты отсутствуют в новых редакциях документов, приводит слова Зеленского турецкое агентство Anadolu. Украинский лидер добавил, что относящиеся к военной сфере детали документа "выглядят очень хорошо", хотя они еще и не представлены в итоговом варианте.

У Киева и Москвы, безусловно, разные позиции по поводу территорий, заявил Зеленский. Он ожидает, что американская сторона будет предлагать разные шаги, чтобы найти хоть какой-то консенсус.