День ориентирования "Рогейн: по следам культуры" пройдет в Москве 20 декабря

На территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино" 20 декабря пройдет большой праздник для любителей активного отдыха – День ориентирования "Рогейн: по следам культуры", сообщает пресс-служба столичного департамента спорта.

"Мероприятие состоится в форматах "Спортивное ориентирование" (индивидуальное участие), "Рогейн" (индивидуальное участие) и "Семейный рогейн" (командное участие семьей). Выдача стартовых номеров начнется в 12:00", – говорится в сообщении.

Участнику формата "Спортивное ориентирование" необходимо пройти нужное количество контрольных пунктов для его группы за минимальное время, при этом для каждой возрастной категории определена своя дистанция. Личный зачет будет отдельно для мужчин и женщин в следующих возрастных категориях: 8–11 лет; 12–15 лет; 16–20 лет; 21–30 лет; 41–50 лет; 51–57 лет; 55 лет и старше. В 14:00 начнется старт форматов "Рогейн" и "Семейный рогейн".

Рогейн – это вид спортивного ориентирования, в котором участники сами прокладывают себе дистанцию на местности исходя из своей стратегии и тактики. В индивидуальном формате участник должен за ограниченное время (два часа) набрать максимальное количество очков, присуждаемых за нахождение контрольных пунктов. Категории участников: 14–17 лет; 18–34 года; 35–49 лет; 50 лет и старше.

В "Семейном рогейне" команды от двух до пяти человек должны будут найти по карте контрольные пункты, оборудованные табличкой с QR-кодом, по которому откроются вопросы по темам спорта, здоровья и здорового образа жизни, а также культурно исторического наследия Москвы. Обязательное условие – в команде должен быть как минимум один участник старше 18 лет. Кроме того, в 16:00 гостей мероприятия ожидает показательный забег в лабиринте от сильнейших спортсменов.

Также на протяжении всего дня ориентирования запланированы интересные лекции и мастер-классы от экспертов. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте: деньориентирования.рф.