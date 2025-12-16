Госдума ужесточила правила выдачи микрозаймов

Государственная дума во втором и третьем чтении приняла закон, поэтапно ужесточающий правила выдачи микрозаймов, передает РИА Новости.

Как уточняется в публикации, направлена инициатива на снижение долговой нагрузки россиян и усиление защиты прав потребителей финуслуг.

Согласно новым правилам, размер переплаты по потребительским займам с 1 апреля 2026 года снизится с 130 до 100 процентов годовых.

Что же касается максимальной суммы займа, которую микрофинансовые организации могут предоставлять юрлицам и индивидуальным предпринимателям, то она вырастет с 5 до 15 миллионов рублей.