Дело Долиной: все подробности самого громкого судебного разбирательства десятилетия

Таково решение Верховного суда по так называемому "делу Долиной" - историей с продажей квартиры под влиянием мошенников. Право собственности на недвижимость в Хамовниках остается за покупательницей - Полиной Лурье.

Также суд постановил отменить все решения нижестоящих инстанций. А дело отправить на новое рассмотрение в Мосгорсуд. Уже в ближайшее время там будет назначено заседание о выселении народной артистки.

Сегодняшний процесс проходил в открытом режиме. В зале суда были десятки журналистов. Ажиотаж и по ту сторону экрана.

Репортаж Лилии Акиньшиной.