Минюст внес Deutsche Welle* в список нежелательных организаций в России

Германская медиакорпорация Deutsche Welle внесена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Решение принял Минюст. Ранее DW была признана иноагентом.

В перечень Минюста также попали германская НПО "Альянс за свободную демократическую Россию", болгарская For Free Russia, эстонская "Дом Ингрии" и норвежская "Природа и молодежь". Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции.

Генпрокуратура ранее приняла решение о признании деятельности этих организаций нежелательной на территории России. В Госдуме DW назвали авангардом враждебной антироссийской пропаганды. Медиакорпорация также известна своей медиаакадемией, подготавливающей специалистов по дезинформации. Депутаты предупредили, что любое сотрудничество с внесенной в перечень нежелательных организацией будет расцениваться как нарушение закона.

_____________________________________

*Юридическое лицо, выполняющее функции иноагента