Адвокат Долиной ушла от ответа на вопрос судьи о возврате денег Полине Лурье

В Верховном суде во вторник рассматривается "квартирное дело" Ларисы Долиной. Выступая в ходе заседания, адвокат певицы подтвердила заявления исполнительницы о готовности вернуть деньги покупательнице Полине Лурье.

Судья Верховного суда уточнил у адвоката, намерена ли Долина вернуть средства одним платежом. На это защитник певицы возразил, что не является бухгалтером и не может ответить на вопрос.

Представитель Ларисы Долиной также сообщила, что певица на протяжении всей сделки была уверена, что участвует "в какой-то специальной операции" и выполняет указания властей. Она якобы слепо верила указаниям мошенников, что якобы подтверждают экспертизы, заявила адвокат.

Она также подчеркнула, что деньги Полине Лурье должны возвращать те, кто их забрал, то есть мошенники, а не Лариса Долина.

Защита Лурье ранее наоборот заявила, что поведение Ларисы Долиной в момент продажи говорило о том, что она отдает отчет своим действиям. Певица лично написала расписку о получении миллиона рублей от Лурье и ни с кем в это время не созванивалась. Кроме того, народная артистка сама пересчитывала деньги, а после написала вторую расписку на 111 миллионов.