Французские феминистки подали жалобу на Брижит Макрон

Жалобу на первую леди Франции Брижит Макрон подала французская феминистская ассоциация "Истеричные вязальщицы". Tricoteuses hystériques требуют от жены президента Эмммануэля Макрона извинений из-за ее оскорблений в адрес феминисток, передает телеканал BFMTV.

Инцидент имел место во время выступления комика Ари Абитана 6 декабря в парижском кабаре "Фоли-Бержер". Феминистки группы #NousToutes представление сорвали. Они обвиняют Абитана в сексуальном насилии. В 2021 году актер был обвинен в изнасиловании, однако два года спустя дело было закрыто из-за отсутствия улик.

В сети 9 декабря появилось видео с этого события. Камера запечатлела момент общения Брижит Макрон с Абитаном перед началом его выступления. Первая леди заверила комика: если в зале находятся активистки, которых она назвала "гадкими стервами", она с помощью других зрителей их выгонит.