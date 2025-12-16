Полина Лурье явилась в суд в неподобающем виде: "Могла бы и рубашку надеть"

В Верховном суде во вторник рассматривали спор между Ларисой Долиной и Полиной Лурье. В ходе заседания стороны высказали свои позиции и обменялись взаимными претензиями и упреками.

Так, защита Полины Лурье утверждала, что певица совершала сделка осознанно, а адвокат Долиной напротив утверждала, что исполнительница исполняла волю мошенников, а вот покупательница квартиры не проявила осмотрительность, хотя и могла заподозрить неладное.

Сама Лариса Долина в суд не явилась. Сегодня, как пишут СМИ, у нее запланировано выступление на сборном концерте в Москве. Интересы певицы представлял адвокат.

А вот Полина Лурье впервые после начала скандала появилась на публике. На заседание она пришла вся в черном. При входе в зал девушка натянула капюшон и попыталась скрыть лицо. SHOT уже выяснил, что Лурье была одета в толстовку российского бренда стоимостью 16 тысяч рублей. Комментаторов предсказуемо возмутил внешний вид девушки. Многие задались вопросом, откуда у матери-одиночки деньги на такие дорогие вещи. Другие пожаловались, что могут позволить себе лишь носки за 60 рублей.

Часть пользователей и вовсе посчитала, что Полина вырядилась неподобающе для такого важного мероприятия. "Могла бы и белую рубашку надеть", - возмутился один из комментаторов. Некоторым не понравилось и состояние волос Лурье - они предположили, что покупательница квартиры Ларисы Долиной забыла помыть голову.