Туск подслушал разговор Уиткоффа об ужесточении американских условий

Нарушение условий потенциального соглашения о прекращении огня между Украиной и Россией повлечет военный ответ Вашингтона. Как утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск, он услышал такие слова из уст американских переговорщиков - в частности, спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа.

По словам Туска, Уиткофф недвусмысленно заявил, что США предоставят Украине гарантии безопасности. Они будут такими, что у россиян не останется сомнений: в случае нарушения условий прекращения огня ответ США будет военным, передает портал Onet.

Как сообщалось ранее, по итогам переговоров Зеленского с представителями США и ЕС американская сторона требует от Украины уступить территории. Взамен Киеву обещают гарантии безопасности по аналогии со статьей 5 Североатлантического договора.