Российская армия в зоне СВО освободила населенный пункт Новоплатоновка в Харьковской области. Село находится на восточном берегу реки Оскол, рядом с железнодорожной веткой Купянск - Боровая.

Наши подразделения продавливают оборону противника на нескольких направлениях. Ожесточенные бои сейчас идут на запорожском участке фронта - в Гуляйполе. Штурмовые отряды прорываются на северо-востоке города, в центре и на юге.

Пехоту поддерживает авиация и артиллерия. Расчет огнеметной системы "ТОС-2" уничтожил вражеский опорный пункт на подступах к Гуляйполю. На донецком направлении российские войска уничтожают окруженные формирования ВСУ в Димитрове. За сутки от украинских боевиков зачищено 120 зданий.