Верховный суд вынес решение по квартирному делу Долиной: Полина Лурье ликует

Верховный суд во вторник огласил решение по "квартирному делу" Ларисы Долиной.

Суд удовлетворил жалобу Полины Лурье и отменил решения нижестоящих инстанций. Таким образом, за покупательницей квартиры Ларисы Долиной сохранилось право собственности на приобретенную недвижимость. Певице суд отказал в оспаривании сделки.

Судья пояснил, что дело в части требований о выселении Ларисы Долиной направлено на дополнительное рассмотрение. Пока что за народной артисткой оставили право на проживание в спорной квартире.

Полина Лурье встретила решение суда с ликованием. "Спасибо", - воскликнула девушка.