Сергей Собянин: В Даниловском районе построят подстанцию скорой помощи

Подстанцию скорой помощи и многофункциональный общественный центр возведут в Даниловском районе Москвы.

"Правительство Москвы утвердило два проекта планировки территорий общей площадью 7,19 га в районах Головинский (САО) и Даниловский (ЮАО). Постановления по этим вопросам подписал Сергей Собянин", – говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства.

Реорганизуемые участки расположены по адресам: квартал 11–11а Головинского района и ул. Павловская, вл. 18 и 27/29. Сейчас их занимают склады, производственные, административные и другие устаревшие объекты.

