Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в двух районах Москвы

На заседании президиума правительства Москвы, сообщил Сергей Собянин, одобрили строительство образовательного комплекса на 1075 мест на улице Адмирала Макарова и общественно-делового центра в Ильменском проезде.

Проекты реализуют по программе стимулирования создания мест приложения труда - инвесторы создадут около 1000 новых рабочих мест.

"Приняли решения о комплексном развитии территорий общей площадью 35,5 га в районах Косино-Ухтомский и Рязанский. Будет построено свыше 405 тыс. кв. м жилья для реализации программы реновации. Согласовали два проекта планировки территорий в районах Головинский и Даниловский. Там появятся новые жилые комплексы для программы реновации — 88,5 тыс. кв. м квартир, общественный центр и подстанция скорой помощи", - написал глава города.

