Евросоюз определил схему размещения войск на Украине

"Коалиция желающих" определилась с конкретикой по возможному размещению войск на Украине. Об этом заявил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.

По словам чиновника, он не может раскрыть детали широкой публике. Однако по итогам встреч в Германии у Киева появилось понимание, какие из стран ЕС и в каком формате смогут помочь Украине "сохранять мир". Жовква заверил, что размещение иностранных войск в стране произойдет якобы только после завершения конфликта.

Тем временем глава минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что войска стран-участниц "коалиции желающих" повышают уровень готовности. Лидеры продолжают направлять финансирование на подготовку к развертыванию британских сухопутных и воздушных сил на Украине, когда там наступит мир. В Москве неоднократно подчеркивали: Россия никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине - в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих", передает ТАСС.