Запад создал комиссию по оценке нанесенного Украине ущерба

Международную комиссию по искам за ущерб Украине создали европейские страны в Гааге. Конвенцию о создании органа подписали представители 34 государств. Комиссия должна определить, сколько "задолжала" Украине Россия.

В сообщении ЕС отмечается, что комиссия станет частью международного механизма компенсаций. Она будет рассматривать иски об "ущербе, потерях или вреде", причиненных действиями России с 24 февраля 2022 года.

Как заявил глава МИД Нидерландов Давид ван Веел, цель — иметь подтвержденные требования, которые должна оплатить Россия. В то же время он признал, что комиссия не дает гарантий выплаты компенсаций. Не определен и механизм финансирования: предполагается, что часть сумм покроют украденные Европой российские активы, передает Reuters.