На "Госуслугах" добавили функцию "доверенный контакт"

На портале "Госуслуги" появилась новая функция "доверенный контакт", которая позволяет дополнительно защитить учетную запись при смене пароля или восстановлении доступа.

На телефон доверенного контакта будут приходить уведомления с кодом. После того, как доверенный контакт убедится, что пользователь (доверитель) не находится под влиянием мошенников, он введёт на Госуслугах код подтверждения, а владельцу учетной записи (доверителю) придёт временный пароль для восстановления доступа.

У доверенного контакта не будет доступа к личному кабинету пользователя (доверителя), и он не сможет выполнять действия от имени пользователя (доверителя).

Требования к доверенному контакту: